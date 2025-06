Er bleibt in der 2. Bundesliga: Romario Rösch wechselt zum VfL Bochum

Romario Rösch bleibt auch nach dem Abstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in der 2. Bundesliga. Der 25-Jährige wechselt zum VfL Bochum und wird dort künftig unter Cheftrainer Dieter Hecking trainieren und spielen. Rösch ist nicht der einzige Akteur, der nach der abgelaufenen Saison von den Spatzen an die Castroper Straße geht. Vor Kurzem hatte bereits Ulms Ex-Abwehrchef Philipp Strompf einen Vertrag in Bochum unterschrieben. Niclas Thiede, in der vergangenen Saison im SSV-Tor, kehrt zudem von seiner Leihe zu seinem Stammverein zurück. „Das wird die Eingewöhnung sicher erleichtern“, glaubt Rösch.

Beim VfL freut man sich auf den unermüdlichen Mittelfeldmotor, den der Verein als „linker Außenverteidiger“ vorstellte. Sportchef Dirk Dufner sagt: „Romario Rösch ist ein Spieler, der sich über Fleiß, Einsatz und Willen seinen Platz im Profifußball erkämpft hat. Diesen Biss, seine Intensität wollen wir auch zukünftig beim VfL sehen. Er kennt die 2. Bundesliga, kann auf der linken Seite variabel eingesetzt werden und wird unseren Konkurrenzkampf im Kader beleben.“

Nach dem Trainerwechsel spielte Rösch in Ulm kaum mehr eine Rolle

Rösch war schon früh aus Ulm ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg gewechselt. Dort wurde er ausgeildet. Weitere Stationen waren Roda JC Kerkrade und der 1. FSV Mainz 05, ehe es ihn wieder an die Donau zurückzog. Mit den Spatzen schaffte er den Aufstieg in die 2. Bundesliga, war Leistungsträger und Führungsspieler. Nach dem Trainerwechsel spielte er allerdings unter Coach Robert Lechleiter kaum mehr eine Rolle. Jetzt will er seine Qualitäten in der 2. Bundesliga noch einmal beweisen, unterschrieb in Bochum einen Ein-Jahres-Vertrag und sagte bei seiner Präsentation: „Der VfL Bochum ist ein großer Traditionsverein, gegen den ich noch nie gespielt habe – umso schöner, dass ich jetzt hier in diesem tollen Stadion auflaufen darf, um mit dem VfL mit maximalem Einsatz möglichst viele Erfolge zu feiern.“