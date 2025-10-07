Eine Illertisserin startet bei der Ironman-WM auf Hawaii

Beim größten Ironman-Event der Welt auf Hawaii treten die Besten gegeneinander an. Bei der prestigeträchtigen Weltmeisterschaft schwimmen, radeln und laufen sie um den Titel in der Langdistanz. Für die Frauen ist es am 11. Oktober wieder so weit und Sabrina Weber aus Illertissen hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Sabrina Weber wollte schon immer mal nach Hawaii

Am vergangenen Donnerstag flog sie nach Hawaii. Ihre Teilnahme ist für sie im positiven Sinne „unglaublich“, sagt Weber. „Hawaii ist das, was man mit Triathlon verbindet. Ich wollte dort schon immer mal hin“. Nicht unbedingt für den Ironman, sondern um Urlaub zu machen. „Jetzt habe ich einen Grund, dort hinzufliegen.“ Für den Wettkampf trainiert sie aktuell sieben Tage die Woche.

Vier Wochen vor dem Wettkampf erhöhte sie das Trainingspensum auf 15 Stunden pro Woche. Dieses besteht aus zwei Laufeinheiten, dreimal Radfahren und zweimal Schwimmen – für Letzteres ist sie Mitglied in der Schwimmabteilung des TSV Illertissen. Nebenbei arbeite sie noch Vollzeit und habe einen Nebenjob, zählt Weber auf.

Das sind ihre Ziele für die Ironman-Weltmeisterschaft

„Ich freue mich darauf, habe aber keine Ahnung, was mich erwartet“, sagt Weber. Die klimatischen Bedingungen seien dort anders als in Deutschland. 28 bis 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgen für erschwerte Wettkampfbedingungen. Ihr Ziel ist es, die Stimmung dort aufzusaugen und gut abzuschneiden. „Den Sieg werden andere holen“, sagt sie. Doch ihr gehe es vor allem darum, dort teilzunehmen und das Rennen zu genießen.