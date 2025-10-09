Die Generalprobe ist gelungen: Jetzt wird es ernst für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Für den Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm beginnt am Sonntag, 12. Oktober, um 18 Uhr die Punkterunde mit einem Auswärtsspiel beim TSV Miesbach. Vergangene Saison sind die Devils bis ins Halbfinale der Play-offs gekommen, die Erwartungshaltung bei den Fans ist entsprechend hoch. Zumal es in der Vorbereitung bestens lief, alle sieben Testspiele wurden gewonnen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht VfE-Trainer Michael Bielefeld über erste Eindrücke und Ziele.

Herr Bielefeld, wie zufrieden sind sie mit der Vorbereitung?

MICHAEL BIELEFELD: Ich bin grundsätzlich zufrieden. Die Vorbereitung fängt im Mai an und wir hatten einen Eingangstest mit sehr guten Werten. Die Jungs waren also im Sommer fleißig. Auch im abschließenden Medizincheck war alles positiv. Negative war allerdings, dass wir zwei Wochen nach Füssen, Ravensburg und in andere Trainingsstätten fahren mussten, weil wir in Neu-Ulm noch kein Eis hatten. Das geht natürlich an die Substanz, wenn du abends um 22 Uhr trainierst. Seitdem wir einen Rhythmus mit drei Trainings pro Woche bei uns im Stadion haben, läuft es gut. Wobei mir es lieber wäre, wenn es jetzt noch nicht so rund laufen würde. Leider hatten wir mit Yannick Kischer, der noch bis Anfang Dezember ausfällt, einen Verletzten in der Vorbereitung, außerdem ist Joona Schneider wegen einer Spieldauerstrafe im ersten Spiel gesperrt. Dass wir alle sieben Spiele in der Vorbereitung gewonnen haben, ist ein schöner Nebeneffekt und gut fürs Selbstvertrauen.

Was kann man von den Devils in dieser Saison erwarten?

MICHAEL BIELEFELD: Die Liga ist nochmals stärker geworden, die Mannschaften haben sich alle hochkarätig verstärkt. Wir sprechen nicht nur von Oberligaspielerm, sondern auch von Zweitligaprofis. Es wird definitiv nochmals enger werden wie vergangene Saison. Wir sind unserer Philosophie treu geblieben und haben uns auf ein paar Position verstärkt.

Apropos Philosophie, wie sieht die auf dem Eis aus?

MICHAEL BIELEFELD: Jeder Spieler muss eine Aufgabe erfüllen. Der eine oder andere hat auch mehrere Aufgaben. Wenn wir die alle lösen, dann sind wir erfolgreich. Das Ziel kann nur im Kollektiv erreicht werden.

Bohumil Slavicek löst Wolfgang Klingler als Kapitän bei den Devils ab

Was ist die Vorgabe vom Verein, wo soll es sportlich hingehen?

MICHAEL BIELEFELD: Die Mannschaft soll weiterentwickelt werden. Wir wollen über einen gewissen Zeitraum eine Mannschaft aufbauen, die auch in zwei Jahren den Großteil der Spieler stellt. Wir hatten heuer sechs Wechsel, das ist normal. Das große Ziel ist die Teilnahme an den Play-offs.

Kapitän ist nicht mehr Wolfgang Klingler, sondern Bohumil Slavicek. Warum haben sie sich für ihn entschieden?

MICHAEL BIELEFELD: „Bobby“ Slavicek ist schon im Stadion, wenn ich komme, und bleibt dort auch, wenn ich wieder gehe. Er ist also sehr präsent und hatte vergangenes Jahr in der Halbfinalserie das Amt inne, als Wolfgang Klingler verletzt war. Das Team hat es sehr gut aufgenommen. Von daher habe ich entschieden, dass er Kapitän bleibt.

Haben sie ihre Reihen auf dem Eis gefunden?

MICHAEL BIELEFELD: Eigentlich stehen die Konstellationen soweit. Aber da muss man flexibel sein. Sobald jemand verletzt oder gesperrt ist, ergeben sich Änderungen.

Bei der Aufstiegsfrage hält sich Trainer Michael Biefeld lieber zurück

Wie wichtig ist ein erfolgreicher Start in die Saison?

MICHAEL BIELEFELD: Natürlich würde ich gerne mit drei Siegen starten. Die Mannschaft ist jetzt auch so stabil, dass die Jungs wissen, wie sie agieren müssen. Die Saison ist sehr lange und es gilt, die Ruhe zu bewahren.

Muss denn der Meister am Ende in die Oberliga aufsteigen? Wie sind die Regularien?

MICHAEL BIELEFELD: Da sage ich jetzt lieber nichts, dazu sollte der Verband Stellung beziehen. Dieses Jahr war ein Aufrüsten, das hat es noch nie gegeben. Wenn ich den Transfermarkt beobachte, kann alles möglich sein. Ob der Erste fix aufsteigen muss, wird sich zeigen.

Michael Bielefeld steht auch in der Saison 2025/2026 bei den Devils Ulm/Neu-Ulm als Trainer an der Bande. Foto: Horst Hörger

Was muss ihre Mannschaft im Verlauf der Saison noch optimieren?

MICHAEL BIELEFELD: Jeder hat seine Qualitäten, Formschwankungen müssen minimiert werden. Wenn wir komplett sind, werden wir weiterhin mit vier Reihen spielen. Das Wechseln hat überraschend gut geklappt und deshalb wollen wir weiter daran festhalten.

Wer sind aus ihrer Sicht die Favoriten in dieser Saison?

MICHAEL BIELEFELD: Ich sehe 14 potenzielle Mannschaften für Platz eins. Königsbrunn hat sich nochmals verstärkt im Vergleich zur vergangenen Saison – und da wurde das Team Vizemeister. Von daher sind sie auf jeden Fall vorne mit dabei.

Lassen sie und noch über die Zuschauer sprechen. Welchen Zuspruch erwarten sie?

MICHAEL BIELEFELD: Wenn zu einem Vorbereitungsspiel über 500 Fans kommen, wie zuletzt im Spiel gegen Burgau, dann ist das schon eine Hausnummer. Wenn wir im Schnitt um die 800 haben, wäre es gut. Aber es dürfen auch gerne mehr sein.

Was ist ihr Wunschergebnis gegen Miesbach?

MICHAEL BIELEFELD: Egal wie es ausgeht – wenn wir am Ende ein Tor mehr haben als der Gegner, bin ich zufrieden.