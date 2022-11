Schießen

1993 Ringe: Der SV Pfeil Vöhringen ist seinen Bundesliga-Rekord los

Plus Im Dezember 2021 haben die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen mit ihrem Rekord ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Jetzt wurde die Bestmarke geknackt.

Das war schon eine starke Leistung. Vor fast genau einem Jahr hatten die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga einen neuen Rekord aufgestellt. Mit 1991 Ringen waren sie gar nicht mehr so weit entfernt vom höchstmöglichen Wert. Von fünfmal jeweils 40 Schüssen in Serie, die allesamt genau in die Mitte der Zielscheibe gehen. Von insgesamt also 2000 Ringen. Jetzt wurde die Marke sogar noch einmal überboten.

