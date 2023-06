Schießen

08:25 Uhr

Beim SV Pfeil Vöhringen tut sich einiges hinter den Kulissen

Elavenil Valarivan darf in der kommenden Saison wieder für den SV Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga starten. Vor Kurzem trainierte sie bereits mit dem Team.

Plus Im vergangenen Jahr hatte sich Elavenil Valarivan vergeblich um ein Visum bemüht. Nun darf die indische Top-Schützin den SV Pfeil Vöhringen wieder unterstützen.

Von Stefan Kümmritz

Eine Wettkampfpause in der Luftgewehr-Bundesliga bedeutet nicht gleich, dass man in den Vereinen untätig ist. Auch nicht beim SV Pfeil Vöhringen. Im Gegenteil: Es tut sich dort eine ganze Menge. Insbesondere in personeller Hinsicht.

So hat kürzlich Silke Bader das Management des Bundesligateams von Leo Menasch übernommen, der künftig aus gesundheitlichen Gründen kürzertritt. Die Aufgaben, von denen Menasch noch einen Teil übernimmt – zum Beispiel die Förderung des Nachwuchs-Leistungskaders – wurden ferner auf die Schultern von Trainer Sven Martini und Tanja Steffen-Dix verteilt. So soll das „Projekt SV Pfeil Vöhringen“, wie es Menasch nennt, weiter vorangebracht werden.

