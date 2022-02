Schießen

19:22 Uhr

Bundesliga-Finale: Jetzt will Vöhringen auch Titelverteidiger Kevelaer ärgern

Plus Der SV Pfeil Vöhringen feiert mit dem Finaleinzug in Garching-Hochbrück den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Am Sonntag geht es um den Titel.

Von Stephan Schöttl

Die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen haben in dieser Saison schon einmal Geschichte geschrieben. Mit dem Bundesliga-Rekord Anfang Dezember. Jetzt sind sie auf dem besten Weg, bei der Finalrunde mit dem Luftgewehr auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück dieser Erfolgsstory ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Wie es bislang lief.

