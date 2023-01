Das Bundesliga-Finale in Neu-Ulm ist der krönende Abschluss der Saison

In Neu-Ulm trifft Vöhringen im Viertelfinale auf Nordmeister Elsen. Es ist auch das Duell der Kaderschützinnen Hannah Steffen und Denise Palberg.

Elsen gegen Vöhringen lautet eines der vier Viertelfinals beim Bundesliga-Finale mit dem Luftgewehr am 4. und 5. September in Neu-Ulm. Geht's noch spannender?



Hannah Steffen: Ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall ein hartes Match wird. Elsen ist schließlich nicht umsonst Tabellenerster im Norden und hat dieses Jahr unseren Bundesligarekord verbessert. Vor allem ist Elsen auf allen fünf Positionen super aufgestellt, jeder kann jederzeit 400 Ringe schießen. Ich denke, dass das Match nur daran entschieden wird, wer an diesem Tag besser drauf ist. Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf ein spannendes Match einstellen

Denise Palberg: Ich mache mir da im Vorfeld kaum Gedanken zu. Wir haben bereits letztes Jahr im Viertelfinale gegen Vöhringen geschossen und wissen, wie stark unser Gegner ist. Ich freue mich auf den Wettkampf und hoffe natürlich auf einen Sieg für Elsen

Sie könnten sogar im direkten Duell aufeinandertreffen. Ist es von Vor- oder Nachteil, gegen jemanden zu schießen, den man gut kennt und schätzt?



Hannah Steffen: Ich finde es ganz spannend, mal gegen Denise schießen zu dürfen. Ich empfinde es auch definitiv nicht als Nachteil. Eigentlich macht es mir umso mehr Spaß, da man sich vor dem Match eventuell untereinander noch ein wenig aufziehen kann und somit mein Ehrgeiz noch größer wird. Außerdem haben wir letztes Jahr gegen Elsen gewonnen, da wird ihr Kampfgeist dieses Jahr noch größer sein

Denise Palberg: Mittlerweile ist es für mich eigentlich normal geworden, gegen jemanden zu schießen, den ich gut kenne. Durch den Nationalkader und die bisherigen Bundesligasaisons kennt man einen Großteil der Schützen persönlich. Ich mache mein Schießen jedoch nicht von meinem Gegner abhängig, sondern konzentriere mich auf mich und meinen Wettkampf.

Frau Steffen, Ihr SV Pfeil Vöhringen fungiert beim Bundesligafinale neben dem SV Waldkirch als Ausrichter. Spornt das zusätzlich an oder erhöht das den Druck?



Hannah Steffen: Natürlich hat man den Ansporn, im Finale daheim Meister zu werden und dem Publikum gute Wettkämpfe zu bieten. Auf der anderen Seite ist der Druck schon größer, da man seine Fans auch definitiv nicht enttäuschen möchte. Aber ich versuche, es gelassen zu sehen. Es soll vor allem Spaß machen. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr in dieser großen Arena auch etwas ganz Besonderes sein wird.

Die Ratiopharm-Arena ist noch nicht ausverkauft. Machen Sie doch mal Werbung: Was macht das Bundesligafinale im Sportschießen so attraktiv?



Hannah Steffen: Beim Finale tritt sportlich gesehen alles aufeinander, was nur geht. Spannung, Emotionen, Kampfgeist, hochklassige Konzentration. Es kann immer alles passieren, jeder Schuss zählt, und eine Neun kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich finde, dass man so etwas kaum in einer anderen Sportart so gut darstellen kann.

Denise Palberg: Das Bundesligafinale ist ein besonderes Ereignis für uns Schützen. Es ist der krönende Abschluss unserer Ligasaison. Die Stimmung ist meistens noch besser als in der Vorrunde, schließlich geht es um den Titel des deutschen Meisters. Außerdem werden die Gewehr- und Pistolenwettkämpfe zeitgleich ausgetragen. Es ist also für jeden etwas dabei. (AZ)