Der Rothtalgau sahnt bei der Ehrung des Schützenbezirks Schwaben ab

Plus Der Schützenbezirk Schwaben ehrt besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Die kommen auch aus dem Rothtalgau rund um Weißenhorn.

Traditionell ehrt der Schützenbezirk Schwaben seine Sportlerinnen und Sportler für herausragende Leistungen und Erfolge bei Landesmeisterschaften, deutschen Titelkämpfen sowie auf internationaler Ebene. Bei der festlichen Veranstaltung in Ustersbach im Landkreis Augsburg waren dieses Mal auch etliche Schützinnen und Schützen aus dem Rothtalgau vertreten.