Schießen

11:55 Uhr

Der Schießsport betreibt Imagepflege in der Ratiopharm-Arena

Plus Der Deutsche Schützenbund zieht nach dem Bundesliga-Finale in Neu-Ulm ein durchweg positives Fazit. Gibt es eine Neuauflage an selber Stelle im Jahr 2024?

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Diese Geburtstagsparty werden die Sportschützinnen und Sportschützen nicht so schnell vergessen. Seit 25 Jahren wird in der Bundesliga um Meisterehren gekämpft, die Jubiläumsauflage in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena begeisterte Sportlerinnen und Sportler aus dem Norden Deutschlands genauso wie die aus dem Süden und ganz besonders die Organisatoren beim Deutschen Sportschützenbund (DSB). Gerhard Furnier, der für den Sportbetrieb verantwortliche Vizepräsident, war am Sonntag mit einem Dauergrinsen unterwegs und meinte: „Solche Events sind gravierend wichtig für das Image des Schießsports.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

