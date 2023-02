Diese Teams schießen beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm um den Pistolen-Titel

Plus Der SV Waldkirch gilt im Feld der Luftpistolenschützen als Lokalmatador. Das Bundesliga-Finale aus der Ratiopharm-Arena wird auch im Livestream übertragen.

Die deutsche Schützen-Szene blickt am Wochenende auf Neu-Ulm. In der Ratiopharm-Arena wird das Finale der Bundesligen ausgetragen. Mit dem Luftgewehr und der Luftpistole. Acht Mannschaften aus dem Süden und dem Norden duellieren sich um den Meisterspiegel der Luftpistolen-Klasse. Ein Überblick.