Drei Vöhringer Schützinnen sind international im Einsatz

Drei Schützinnen des SV Pfeil Vöhringen waren am vergangenen Wochenende international im Einsatz. Teammanager Leo Menasch ist entsprechend stolz und sagt: „Die vergangene Bundesliga-Saison war für alle ein Sprungbrett. Sie haben sich mit ihren starken Leistungen und der deutschen Vizemeisterschaft für höhere Aufgaben empfohlen.“ Und so lief es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .