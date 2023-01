Schießen

vor 17 Min.

Finale daheim: SV Pfeil Vöhringen zittert sich in die Bundesliga-Endrunde

Plus Ein Sieg gegen Coburg reicht dem SV Pfeil Vöhringen, um sich für die Endrunde der Luftgewehr-Bundesliga zu qualifizieren. Die findet vor der Haustür statt.

Von Stefan Kümmritz

Der SV Pfeil Vöhringen hat sich am letzten Wettkampf-Wochenende der Luftgewehr-Bundesliga in Bad Dürrheim die Teilnahme am Finale der jeweils besten vier Vertreter aus dem Norden und dem Süden in der Ratiopharm-Arena gesichert. Dazu reichte bereits am Samstag ein 3:2 über die SG Coburg (1975:1970 Ringe).

