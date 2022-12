Schießen

vor 16 Min.

Für Pfeil Vöhringen geht es um das Ticket für das Bundesliga-Finale

Plus Der SV Pfeil Vöhringen muss am Wochenende in der Luftgewehr-Bundesliga zweimal ran. Verlieren darf das Team auf dem Weg ins Finale eigentlich nicht mehr.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen haben in der Bundesliga-Hauptrunde noch vier Wettkämpfe zu bestreiten und sollten drei davon gewinnen, um auf jeden Fall beim Finale der jeweils vier besten Nord- und Südvereine am 4. und 5. Februar 2023 in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena dabei zu sein. Sie liegen zwar nach Punkten (10:4) gleichauf mit dem Zweiten, dem SV Petersaurach, und der drittplatzierten SG Coburg, haben aber aufgrund der bislang vorwiegend knappen Ergebnisse das schlechteste Einzelpunktergebnis dieses Trios.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen