"Heimspiel" für die Vöhringer Schützen: Geschossen wird in der Sporthalle

Plus Die Sportschützen des SV Pfeil Vöhringen sind am Wochenende Gastgeber in der Luftgewehr-Bundesliga. Eine Sporthalle wird dabei zur Schießanlage umfunktioniert.

Von Stephan Schöttl

Der organisatorische Aufwand für den Verein ist nicht zu unterschätzen und trotzdem überwiegt beim SV Pfeil Vöhringen die Vorfreude auf das kommende Wochenende. Dann sind zwei Tage lang Deutschlands beste Luftgewehr-Mannschaften zu Gast im Sportpark. Es geht um Bundesliga-Punkte, um wichtige Zähler auf dem Weg zur Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, die Anfang Februar 2024 erneut in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen wird. Gelingen den Gastgebern am Samstag und Sonntag zwei weitere Siege, hätten sie den Startplatz fürs "Finale dahoim" bereits sicher. "Das wäre natürlich das i-Tüpfelchen an diesem Wochenende", sagt Silke Bader, Teammanagerin der Vöhringer.

Zunächst einmal ist aber viel Arbeit im Hintergrund nötig, um ein Event dieser Größenordnung zu stemmen. Sechs der insgesamt zwölf Mannschaften aus der Süd-Staffel der Bundesliga treten am Samstag und Sonntag in Vöhringen an. Sportlerinnen und Sportler, Trainerstab und Betreuer - alles in allem erwartet der örtliche Schützenverein am Wochenende rund 50 Aktive. Es soll alles möglichst reibungslos laufen, von der Verpflegung bis zum Wettkampf selbst. Bader ist zuversichtlich, denn die Vöhringer haben freilich schon reichlich Erfahrung mit solchen Veranstaltungen. "Wir sind in dieser Hinsicht ein eingespieltes Team", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

