Schießen

vor 26 Min.

Kehrtwende: Bundesliga-Finale der Schützen findet nicht in Neu-Ulm statt

Plus Beim SV Pfeil Vöhringen war die Freude auf das Bundesliga-Finale in Neu-Ulm riesig. Doch jetzt wurde die Endrunde vom Ligagericht des Deutschen Schützenbunds gekippt.

Von Stephan Schöttl

Paukenschlag am späten Dienstagnachmittag: Eigentlich hätten die besten Sportschützinnen und Sportschützen in diesem Jahr ihre Bundesliga-Titel in Neu-Ulm vergeben. Doch das Finalturnier findet nun doch nicht in der Ratiopharm-Arena statt. Das gab der Deutsche Schützenbund nach einer Zusammenkunft des Ligagerichts bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen