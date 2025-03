Neue Aufgabe für den Trainer von Pfeil Vöhringen

Für Sven Martini geht ein beruflicher Traum in Erfüllung. Der 58-Jährige wird ab 1. Juli 2025 neuer Trainer am Bundesstützpunkt in Garching. Das teilt der Deutsche Schützenbund (DSB) mit. Martini ist derzeit noch Sportdirektor beim Schusswaffenhersteller Carl Walther in Ulm und Trainer des Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen. „Von der Ausbildung her bin ich Diplomtrainer und Sportlehrer. Aber nach der Wende eine Trainerstelle zu bekommen, war aussichtslos, aber blieb immer ein Traum von mir“, sagt er gegenüber dem DSB.

