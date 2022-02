Schießen

19:42 Uhr

Nur ein Hauch fehlt zum Triumph: Pfeil Vöhringen ist deutscher Vizemeister

Sie freuen sich trotz des knapp verpassten Bundesliga-Titels über die Silbermedaillen: Die Schützinnen und Schützen des SV Pfeil Vöhringen wurden in Garching deutscher Vizemeister, der bislang größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Plus Der SV Pfeil Vöhringen verpasst mit dem Luftgewehr den Bundesliga-Titel ganz knapp. Warum das Wochenende trotz der Final-Niederlage gegen Kevelaer ein Erfolg war.

Von Stephan Schöttl

Das letzte Duell einer Saison zu verlieren, ist grundsätzlich bitter. Dass die Schützinnen des SV Pfeil Vöhringen nach dem 1:3 gegen die SSG Kevelaer im Finale um die deutsche Bundesliga-Meisterschaft zunächst enttäuscht waren, ist verständlich. Doch schon kurz nach dem entscheidenden Duell war der Stolz zurück. Der Stolz auf das, was an diesem Wochenende auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück erreicht wurde. Denn Vereinsgeschichte hatten die Sportlerinnen und Sportler des SV Pfeil schon am Samstag geschrieben.

