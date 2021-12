Schießen

Rekord! Vöhringer Schützen schreiben Bundesliga-Geschichte

Plus Der SV Pfeil Vöhringen stellt auf dem Weg ins Finale um die deutsche Meisterschaft einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Um den Titel geht es Anfang 2022 in Neu-Ulm.

Von Stephan Schöttl

Beim Darts sind die Profis ständig auf der Jagd nach der 180, der höchstmöglichen Punktzahl. Beim Bowling fallen idealerweise alle zehn Pins. Im übertragenen Sinn ist der Strike der Schützen die 400. 40 Schüsse in Serie, die allesamt genau in die Mitte der Zielscheibe gehen. Eine Spitzenleistung, die nicht jeden Tag vorkommt. Die Schützen des SV Pfeil Vöhringen waren vom Top-Wert am vergangenen Wochenende gar nicht mehr so weit entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

