Weltklasse zum Auftakt der Saison: Zwei Siege für den SV Pfeil Vöhringen

Plus Pfeil Vöhringen startet mit zwei Siegen gegen Fürth und Niederlauterbach in die Bundesliga-Saison. Elavenil Valarivan schießt 400 von 400 möglichen Ringen.

Die Luftgewehrschützinnen und -schützen des SV Pfeil Vöhringen haben beim Bundesligaauftakt am Wochenende in der Gruppe Süd gleich zwei Siege verbucht, obwohl sie – Hannah Steffen fehlte – nicht in bester Besetzung antreten konnten. Gegen Gastgeber SSG Dynamit Fürth gab es am Samstag zunächst einen 3:2-Erfolg, der SV Niederlauterbach wurde am Sonntag mit 4:1 bezwungen.

Gegen das Fürther Team ging es recht eng zu. Antonia Back, die wie immer sehr schnell schoss und als Erste fertig war, verzeichnete in der ersten Zehnerserie nur 97 Ringe. Sie steigerte sich dann, konnte aber die 395:397-Niederlage gegen Franziska Strasser nicht mehr verhindern. Die Inderin Elavenil Valarivan demonstrierte konzentriert und nervenstark ihre Weltklasse mit der optimalen Ausbeute von 400 Ringen, womit sie gegen Dominik Fischer (396) den ersten Vöhringer Punkt sicherte. Keinerlei Probleme hatte Anita Mangold bei ihrem 398:394-Erfolg über Sandro Schrüfer. Für den dritten Vöhringer Punkt war Florian Krumm verantwortlich, auch wenn er mit 392 Ringen nicht an die ganz starken Leitungen im Training und in den Testwettkämpfen anknüpfen konnte. Aber seine Kontrahentin Selina Gschwandtner patzte in der zweiten Zehnerserie mit schwachen 94 Ringen und kam letztlich insgesamt nur auf 388. Vöhringens Neuzugang Amelie Anton musste sich wohl bei ihrem neuen Team erst akklimatisieren. Sie unterlag Klavdija Jerosek mit 393:397 und blieb unter ihrem Leistungsvermögen. Letztlich war der Vöhringer 3:2-Erfolg mit 1978:1972 Ringen aber doch recht sicher.

