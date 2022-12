Schießen

13:57 Uhr

Zwei Siege für den SV Pfeil Vöhringen, aber noch kein Final-Ticket

Plus In der Luftgewehr-Bundesliga gewinnt der SV Pfeil Vöhringen am Wochenende beide Duelle. Um bei der Endrunde in Neu-Ulm dabei zu sein, fehlt noch ein Erfolg.

Von Stefan Kümmritz

Die Luftgewehrschützinnen und -schützen des SV Pfeil Vöhringen und ihr Trainer Sven Martini brauchen in dieser Bundesliga-Saison extrem gute Nerven. Wie in den Auseinandersetzungen zuvor schafften sie auch am Wochenende – Gastgeber war der SSV Kronau – zwei knappe 3:2-Siege, wobei am Sonntag gegen den SSVG Brigachtal erst ein erfolgreicher Schuss der Ungarin Eszter Denes im Stechen zum Sieg führte. Am Tag zuvor war entscheidend, dass Antonia Back überraschend Peter Sidi, den Superschützen des SV Niederlauterbach, bezwang.

