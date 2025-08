Die Diagnose ist da: Johannes Reichert fällt mit Kreuzbandriss lange aus

In den sozialen Netzwerken häuften sich seit Sonntagabend die besten Wünsche für Johannes Reichert. Und die kann der Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball sehr gut brauchen. Der 34-Jährige hatte sich im Auswärtsspiel der Spatzen beim SV Wehen Wiesbaden im Kampf um den Ball unglücklich am Knie verletzt. Mit starken Schmerzen musste er erst minutenlang auf dem Platz behandelt, dann von den Sanitätern auf der Trage vom Platz gebracht werden. Jetzt ist die Diagnose da.

Zunächst wurde er in einem Wiesbadener Krankenhaus versorgt, mitten in der Nacht dann von SSV-Geschäftsführer Markus Thiele und Bastian Noth, Leiter der Lizenzmannschaft, nach Ulm gebracht. Dort wurde Reichert am Montag eingehend untersucht. Am späten Nachmittag gab sein Klub bekannt: Der Verteidiger hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen. Der 34-Jährige wird zeitnah operiert und anschließend mit der Reha beginnen.

Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele zur schweren Verletzung von Johannes Reichert

Für die nach vielen Abgängen ohnehin runderneuerte Spatzen-Abwehr ist das ein schwerer Schlag. Markus Thiele sagt: „Ich muss nicht betonen, wie wichtig er als Spieler und als Persönlichkeit für uns ist. Wir werden ihm alle Unterstützung und Zeit geben, die er braucht, und müssen nun sehen, wie wir die große Lücke schnell und bestmöglich schließen können.“ Bereits in der vergangenen Saison hatte sich der Routinier, der seinen Vertrag bei den Spatzen erst vor Kurzem bis ins Jahr 2027 verlängert hat, schwer am Knie verletzt. In der Partie beim 1. FC Köln hatte er sich im Oktober 2024 einen Meniskusriss zugezogen. Nach der Operation war er damals fast zwei Monate außer Gefecht.