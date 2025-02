Die Mannschaften sind noch in der Winterpause. Auch wenn die Vorbereitungsphase für die restlichen Saisonspiele in vollem Gange ist, offiziell rollt der Ball in den unteren Ligen noch nicht. Das Trainerkarussell hingegen beginnt sich bereits zu drehen. Beim Bezirksligisten SGM Senden-Ay beendet Spielertrainer Simon Fischäß zum Saisonende sein Engagement.

