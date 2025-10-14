So lief die Ironman-WM auf Hawaii für Sabrina Weber aus Illertissen

„Überwältigend“: So beschreibt Sabrina Weber ihre Gefühle wenige Kilometer vor dem Ziel. „Mich haben schon den ganzen Tag die Emotionen immer wieder übermannt. Vor allem vor dem Start“, meint die Illertisserin. Insgesamt 1635 Läuferinnen nahmen an der Ironman-WM teil. Um 7 Uhr ging es los. „Es war eine unglaubliche Stimmung, wenn die Sonne langsam aufsteigt“, erzählt Weber. Mit einem Kanonenschuss starteten am Morgen zuerst die Profis, dann durften Weber und weitere Athletinnen in den Startkanal. „Jede Zweite hatte Tränen in den Augen, weil man es eigentlich schon geschafft hat“, sagt Weber.

Das Schwimmen bei der Ironman-WM sorgte für Herausforderungen

Morgens habe es noch leicht geregnet. Weber stellte sich deshalb auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und „auf ein sehr hartes und warmes Rennen“ ein. Genau das habe sie bekommen, sagt sie und fügt an: „Es war alles in allem ein sehr schönes Erlebnis, das man so, glaube ich, nur einmal hat.“

Durch den Regen in der Nacht war das Wasser ziemlich wellig. Deshalb sei das Schwimmen deutlich langsamer gewesen, als sie eigentlich gehofft oder erwartet habe. In der Wechselzone ließ sie sich „ordentlich Zeit“, atmete durch und trank in Ruhe. Eine Stunde, 18 Minuten und 15 Sekunden verbrachte sie im Wasser. Dann ging es aufs Fahrrad.

Dieses Jahr waren die Bedingungen beim Ironman extremer als in den Vorjahren

Etwa ab der Hälfte der Radstrecke gab es „starke Seitenwinde“, die die Fahrt noch anspruchsvoller machten. „Ich bin da aber sehr gut durchgekommen“, erinnert sich Weber. Insgesamt brauchte sie für die 180,24 Kilometer fünf Stunden, 53 Minuten und 14 Sekunden. „Da hatte ich echt durchgehend gute Laune“, fügt sie an.

Die letzte Stunde auf dem Rad habe sie sich bereits gedanklich auf den Marathon vorbereitet. Mit Rückenwind kam Weber in der Wechselzone an. Teils sei es bewölkt gewesen, häufig brannte aber die Sonne herab. Rund 30 Grad hatte es an diesem Tag, sagt Weber.

Es habe geheißen, dass es dieses Jahr erstmals seit Jahren wieder „extreme Hawaii Bedingungen“ waren, erzählt Weber. Ihr selbst sei das nicht so extrem vorgekommen, weil sie sich darauf eingestellt hatte. „Aber es hätte schon deutlich angenehmer sein können“, sagt sie lachend. Die ARD-Sportschau bezeichnete das Rennen als „irre Hitzeschlacht“.

Selbst die Favoritinnen strauchelten beim Ironman auf Hawaii

„In dem Moment, in dem ich vom Rad abgestiegen bin, wusste ich: Ich bringe dieses Rennen hin, unabhängig von der Zeit“, berichtet Weber. „Ich bin dann auf die Laufstrecke und wusste, ich habe noch über neun Stunden.“ Ihr oberstes Ziel war es nämlich, die Ziellinie im Limit und ohne Kapitulation zu erreichen. Das gelang nicht jeder Profiläuferin.

„Es gab dramatische Szenen“, sagt Weber. Kurz vor Schluss musste die Erstplatzierte, Taylor Knibb, aufgeben „Sie ist komplett zusammengebrochen, saß auf dem Boden und konnte keinen Meter mehr weitergehen“, erzählt die Illertisserin. Genau das wollte Weber für sich verhindern. Beide hatten aber freilich auch unterschiedliche Ziele: Die eine wolle unbedingt gewinnen, die andere einfach nur das Erlebnis genießen.

„Es ist jeden Moment wert“

„Ich wusste von Anfang an, dass ich körperlich dazu in der Lage bin, dieses Ding ins Ziel zu bringen und dann ist es unterm Strich nur noch eine Willensfrage“, sagt Weber. Trainiert hatte sie dafür monatelang intensiv. Unterstützt wurde sie beim Rennen von ihrem Freund, daheim verfolgte die Familie die WM vor dem Fernseher.

Während es auf der Strecke mitunter einsam zuging, war auf der Zielgeraden Trubel. Sie sagt: „Dann kommst du in die Stadt und auf einmal sind dann da tausende Menschen. Das ist wunderschön.“ Ihre Zielzeit: 12:27,11 Stunden. Die Erleichterung war riesig. Ihr war klar: Training und private Entbehrungen waren nicht umsonst. Im Gegenteil. „Es ist jeden Moment wert“, findet Weber, die jetzt wieder mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen will.