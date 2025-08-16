Emotionales Duell im Felsenstadion: Staig gewinnt beim TSV Buch

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt ist der Landesliga-Fehlstart des TSV Buch perfekt. Am Freitagabend unterlagen die Rothtaler dem SC Staig vor eigenem Publikum mit 1:2. Am Ende war der Sieg des Aufsteigers im Bezirksderby verdient und hätte deutlich höher ausfallen können. „Wir haben uns in den ersten 20 bis 25 Minuten schwer getan“, sagte Staigs Trainer Tim Hille nach der Partie. Er hatte früher schon selbst das Trikot des TSV Obenhausen getragen, der inzwischen ja bekanntlich eine Spielgemeinschaft mit Buch bildet.

