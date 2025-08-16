Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Spannendes Landesliga-Derby: TSV Buch verliert Heimspiel gegen SC Staig 1:2

Lokalsport

Emotionales Duell im Felsenstadion: Staig gewinnt beim TSV Buch

Im Landesliga-Derby zwischen dem TSV Buch und dem SC Staig ist einiges geboten. Der Aufsteiger setzt sich am Ende knapp mit 2:1 durch.
Von Jürgen Schuster
    • |
    • |
    • |
    Der SC Staig jubelte im Felsenstadion: Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich im Bezirksduell gegen den TSV Buch durch.
    Der SC Staig jubelte im Felsenstadion: Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich im Bezirksduell gegen den TSV Buch durch. Foto: Jürgen Schuster

    Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt ist der Landesliga-Fehlstart des TSV Buch perfekt. Am Freitagabend unterlagen die Rothtaler dem SC Staig vor eigenem Publikum mit 1:2. Am Ende war der Sieg des Aufsteigers im Bezirksderby verdient und hätte deutlich höher ausfallen können. „Wir haben uns in den ersten 20 bis 25 Minuten schwer getan“, sagte Staigs Trainer Tim Hille nach der Partie. Er hatte früher schon selbst das Trikot des TSV Obenhausen getragen, der inzwischen ja bekanntlich eine Spielgemeinschaft mit Buch bildet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden