Die Spartans wollen den ungeschlagenen Spitzenreiter ärgern

Am Samstag (16 Uhr) kommt es zum Gipfeltreffen in der Football-Regionalliga Süd: Der Tabellenzweite, die Neu-Ulm Spartans, empfangen im Muthenhölzle den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter, die Augsburg Centurions. Stünde da nicht die Heim-Niederlage gegen Landsberg (21:27) zu Buche, hätten die American Footballer des TSV Neu-Ulm noch eine Chance gehabt, mit dem Liga-Primus die Position zu tauschen.

Doch diese Möglichkeit ist nicht mehr gegeben. Trotzdem wollen die Spartans die Saison mit einem weiteren Sieg abschließen und dem designierten Meister die perfekte Saison vermasseln. Zwar sind die Neu-Ulmer weiterhin vom Verletzungspech gebeutelt, aber das hat sie in den vergangenen Partien keinesfalls daran gehindert, die Gegner zu dominieren.

Die Augsburg Centurions wollen unbedingt in die 2. Bundesliga

Die Centurions sind jedoch ein anderes Kaliber. Ihr erklärtes Ziel ist der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dementsprechend hatte sich das in der Saison 2024 noch als Augsburg Raptors firmierende Team personell auf mehreren Ebenen mächtig verstärkt. So wurde mit Eugen Haaf zum Beispiel ein neuer Cheftrainer verpflichtet. Der hatte in den vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Ingolstadt Dukes bis in die Bundesliga. Zudem finden sich im Kader der Augsburger viele Namen, die bereits zu den Leistungsträgern bei anderen Regionalligisten gehörten. Herausragender Akteur ist US-Import Jalin Goodmann, der den Neu-Ulmern im Hinspiel große Probleme gemacht hatte. Dennoch sind beide Offensivreihen fast gleichauf. Auch die Spartans erzielen 44 Punkte im Schnitt pro Spiel. Spartans-Cheftrainer Daniel Koch verspricht „ einen echten Leckerbissen“. (AZ)