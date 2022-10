Sportschießen

vor 32 Min.

Auftakt der Bundesliga-Saison wird für Pfeil Vöhringen zum Volltreffer

Plus Die Luftgewehr-Mannschaft des SV Pfeil Vöhringen gewinnt zum Auftakt der Bundesliga-Saison beide Duelle. Am Sonntag entscheidet der allerletzte Schuss.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Gelungener Saisonauftakt für das Luftgewehr-Team des SV Pfeil Vöhringen in der Bundesliga: Das Team von Trainer Sven Martini gewann am Samstag gegen Aufsteiger SV Petersaurach mit 3:2 (1976:1971 Gesamtringe) und am Sonntag in einem packenden Krimi gegen Eichenlaub Saltendorf, ebenfalls mit 3:2. In dieser Begegnung entschied der letzte Schuss über Sieg oder Niederlage, Anita Mangold gewann gegen Alexander Schmirl mit 10:9 und sicherte Vöhringen den zweiten Gesamterfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen