Sportschießen

vor 57 Min.

Beim SV Pfeil Vöhringen ist diese junge Unterallgäuerin gesetzt

Plus Zehn Einsätze, zehn Siege: Die Bilanz von Alisa Zirfaß in der Luftgewehr-Bundesliga ist tadellos. Am Wochenende will sie die Serie mit Pfeil Vöhringen ausbauen.

Von Stephan Schöttl

Beim Darts sind die Spieler ständig auf der Jagd nach der 180, der höchstmöglichen Punktzahl. Beim Bowling fallen idealerweise alle zehn Pins. Im übertragenen Sinn ist der Strike der Schützinnen und Schützen die 400. 40 Schüsse in Serie, die allesamt genau in die Mitte der Zielscheibe gehen. Alisa Zirfaß ist von diesem Top-Wert gar nicht mehr so weit entfernt. 399 Ringe sind ihre persönliche Bestleistung. Kein Wunder also, dass die 21-Jährige aus Lachen im Unterallgäu bei den besten Mannschaften Deutschlands begehrt ist. Zirfaß absolviert derzeit ihre dritte Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Am Wochenende (Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr) steht in der Luftgewehr-Bundesliga der Wettkampf im heimischen Sportpark statt.

