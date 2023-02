Sportschießen

vor 18 Min.

Bundesliga-Finale in Neu-Ulm: Diese Teams schießen um den Luftgewehr-Titel

Acht Mannschaften treten in Neu-Ulm an, um die deutsche Meisterschaft mit dem Luftgewehr zu gewinnen.

Plus Am Wochenende werden in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena die Bundesliga-Titel vergeben. Acht Luftgewehr-Teams haben Chancen auf den Meisterspiegel.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die jeweils vier besten Luftgewehr-Teams des Nordens sowie des Südens kämpfen am Wochenende im Bundesliga-Finale in der Ratiopharm-Arena um den Meisterspiegel. Der SV Pfeil Vöhringen und der SV Edelweiß Waldkirch als ausrichtende Vereine versprechen ein großes Erlebnis. Die beiden Vorsitzenden Christopher Brachert und Johannes Lanzendorfer sind seit Monaten mit der Organisation beschäftigt, am Samstag und Sonntag sind knapp 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Wer hat die größten Chancen auf den Titel, welches Team die meiste Erfahrung?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen