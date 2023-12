Sportschießen

16:41 Uhr

Der SV Pfeil Vöhringen macht einen großen Schritt in Richtung Finale

Plus Nach zwei Siegen in der Luftgewehr-Bundesliga ist dem SV Pfeil Vöhringen das Ticket für die Endrunde Anfang Februar in Neu-Ulm fast nicht mehr zu nehmen.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Der SV Pfeil Vöhringen hat am Wochenende die Tabellenführung in der Luftgewehr-Bundesliga Süd mit zwei weiteren Siegen untermauert und kann sich nun gedanklich bereits auf die Finalrunde im Februar 2024 vorbereiten. Der SV Petersaurach wurde mit 4:1 besiegt, Germania Prittlbach hauchdünn mit 3:2.

Die winterlichen Bedingungen machten auch den Schützinnen und Schützen zu schaffen. Am Samstag konnte der SV Niederlauterbach keine fünf Sportlerinnen und Sportler gegen Luckenpaint aufbieten und verlor damit ebenso 0:5 wie Prittlbach, das gegen die SG Coburg wegen des Schnees nicht komplett war. Gastgeber SV Pfeil Vöhringen hatte hingegen wenig Probleme, seinen Wettkampf gegen den SV Petersaurach mit 4:1 (1975:1969 Gesamtringe) zu gewinnen. Überzeugend trat Frantisek Smetana aus Tschechien an Position drei auf: Er ließ Verena Schmid mit 398:394 Ringen keine Chance. Anita Mangold profitierte von einem Patzer des Italieners Edorado Bonazzi beim letzten Schuss (397:397).

