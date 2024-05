Sportschießen

vor 51 Min.

Der SV Pfeil Vöhringen rüstet für den Titelkampf in der Bundesliga auf

Plus Jiri Privratsky, Maximilian Dallinger und David Koenders wechseln von der SG Coburg nach Vöhringen. Das macht den SV Pfeil zum Top-Favoriten in der Bundesliga.

Von Stephan Schöttl

Sie waren so dicht davor. Im Finale um die deutsche Meisterschaft hatte Luftgewehr-Bundesligist SV Pfeil Vöhringen im Februar gegen den SV Wieckenberg knapp mit 2:3 das Nachsehen. Diese Niederlage beim „Heimspiel“ in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena war im ersten Moment bitter, sie dient aber auch als Ansporn, es in der kommenden Saison noch besser zu machen. Bei der Zusammenstellung ihres Kaders haben die Vöhringer Verantwortlichen jetzt zumindest schon einmal ein klares Signal an die Konkurrenz geschickt.

Mit Jiri Privratsky, Maximilian Dallinger und David Koenders wechseln drei internationale Top-Schützen ins Illertal, die in den vergangenen Jahren für die SG Coburg in Deutschlands höchster Klasse gestartet sind. „Sie haben sich trotz vieler Anfragen aus beiden Bundesliga-Staffeln für uns entschieden“, freut sich Leo Menasch. Der langjährige Teammanager zieht im Hintergrund in beratender Funktion noch immer die Fäden beim SV Pfeil. Während die Freude über die Neuzugänge in Vöhringen sehr groß ist, hadert man in Coburg. Die SG hat ihr Bundesliga-Team mittlerweile für die Saison 2024/2025 abgemeldet.

