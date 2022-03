Sportschießen

vor 33 Min.

Er zog in den Krieg: Vöhringer Schützen sorgen sich um ukrainschen Kameraden

Oleh Tsarkov schießt für den SV Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga. Doch derzeit verschwendet er wenig Gedanken an den Sport: Der Ukrainer wird im Krieg in seiner Heimat gebraucht.

Plus Top-Schütze Oleh Tsarkov kümmert sich in der Ukraine um die Organisation von Schutzbunkern. Beim SV Pfeil Vöhringen machen sich die Teamkameraden Sorgen.

Von Stefan Kümmritz und Stephan Schöttl

Als er sich mit einer Handynachricht bei Freunden und Mannschaftskameraden in Deutschland meldet, kommt Oleh Tsarkov gerade aus dem Schutzbunker. Das russische Militär hatte aus der Luft angegriffen und verschiedene Ziele in der Region bombardiert. Das Leben des Ukrainers hat sich von einer Sekunde auf die andere schlagartig verändert. Ende vergangenen Jahres feierte er noch mit dem Luftgewehrteam des SV Pfeil Vöhringen den neuen deutschen Mannschaftsrekord, an dem der erfolgreiche Sportschütze großen Anteil hatte. Jetzt, wenige Monate später, machen sich die Teamkollegen in Vöhringen große Sorgen.

