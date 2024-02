Sportschießen

17:37 Uhr

Geht es in Neu-Ulm auch 2025 um den Bundesliga-Titel der Sportschützen?

Plus Nach dem Bundesliga-Finale im Sportschießen ernten die Organisatoren Lob von allen Seiten. Bald wird entschieden, ob die Endrunde erneut im Süden steigt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Luciano Rossi, Präsident des internationalen Schießsport-Weltverbandes ISSF, war begeistert. Fast schon ein wenig ungläubig ließ er den Blick durch die Ratiopharm-Arena schweifen, den Fanschal des SV Pfeil Vöhringen um den Hals gelegt. Der Italiener posierte für Erinnerungsfotos aus Neu-Ulm, postete diese wenig später auf den Kanälen des ISSF in den sozialen Netzwerken. Die ganze Schützenwelt sollte sehen, was am Wochenende in der Multifunktionshalle beim Bundesliga-Finale mit dem Luftgewehr und der Luftpistole geboten war.

Rossi sagte: „So muss unser Sport präsentiert werden. Ich bin begeistert von der Stimmung und der Aufmachung des Finales und kann den Veranstaltern und Ausrichtern nur mein Kompliment aussprechen. Ich werde die Anregungen, die ich hier in Neu-Ulm gesehen habe, mit zur ISSF nehmen und in die nationalen Verbände tragen. In diese Richtung muss der Schießsport gehen, um zukunftsfähig und attraktiv zu bleiben.“ Er war in der 26-jährigen Bundesligahistorie der erste ISSF-Präsident vor Ort und ließ es sich nicht nehmen, bei der Siegerehrung mitzuwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen