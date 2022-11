Hier werden Talente für die Schützen-Bundesliga ausgebildet

Plus Beim SV Pfeil Vöhringen kümmern sich der Trainer und der Manager selbst um die Ausbildung der jungen Schützinnen und Schützen. Von denen wird noch viel erwartet.

Peng! Alle etwa 20 bis 30 Sekunden ertönt dieses Geräusch. Mehrere Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren haben sich am Schießstand des SV Pfeil Vöhringen nebeneinander aufgestellt und sie alle tragen neben der massiven Schützenkleidung ein auch recht schweres Luftgewehr, mit dem sie immer wieder nach einer Konzentrationsphase auf die kleine, einige Meter entfernte kleine Scheibe zielen und schießen. Peng! Mittendrin ist Sven Martini, der Trainer des Vöhringer Bundesligateams, der den jungen Schützinnen und Schützen Tipps gibt, wie sie das Gewehr halten, sich besser postieren oder konzentrieren sollen. Das zahlt sich aus, die Schüsse kommen der winzigen Mitte der Scheibe langsam näher. Mitunter schnappt sich Martini auch einmal eine Waffe und werkelt an ihr herum, um sie exakter einzustellen.