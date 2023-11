Schützen aus der Region werden für ihre Erfolge ausgezeichnet

Plus Rund 370 Schützen aus dem Bezirk Schwaben werden in Mindelheim für besondere Erfolge geehrt. Auch Sportlerinnen und Sportler aus der Region sind dabei.

Sie sind immer auf der Jagd nach Ringen und dem besten Blattl. Und sie sind dabei sehr erfolgreich. Rund 370 Schützinnen und Schützen aus dem Bezirk Schwaben wurden in Mindelheim mit der Sportplakette für ihre Leistungen geehrt. Darunter auch Sportlerinnen und Sportler aus dem Rothtalgau Weißenhorn sowie aus den Gauen Iller-Illertissen und Neu-Ulm.

Mit drei Böllerschüssen ehrte die Böllergruppe Nassenbeuren unter Kommandant Fritz Birkle die Sportschützinnen und Sportschützen auf besondere Art, bevor Ernst Grail, Präsident des Schützenbezirks Schwaben, die Ehrung offiziell eröffnete. "Der heutige Tag steht unter dem Motto: Ehre, wem Ehre gebührt", sagte Grail. Traditionsgemäß wurden alle Schützinnen und Schützen der 21 zugehörigen Gaue geehrt, die im Jahr 2023 vordere Plätze bei den Landesmeisterschaften, den deutschen Meisterschaften sowie bei Europa- und Weltmeisterschaften in den Disziplinen Pistole, Bogen, Gewehr, Armbrust, Wurfscheibe und Laufende Scheibe errungen haben. Ein besonderer Dank galt allen Ehrenamtlichen, ohne deren große Unterstützung die Erfolge so nicht möglich seien, betonte Grail. Nach Grußworten von Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek und Bezirkstagspräsident Alfons Weber nahmen die erfolgreichen Schützinnen und Schützen die Sportplakette 2023 des Schützenbezirks Schwaben und die zugehörige Anstecknadel entgegen.