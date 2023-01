Schützen-Showdown in Neu-Ulm: Erste Final-Teilnehmer stehen fest

Während in der Luftgewehr-Bundesliga die letzten Duelle der Vorrunde ausgetragen werden, sind die Pistolen-Startplätze fürs Finale in Neu-Ulm schon vergeben.

Am 4. und 5. Februar wird in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm das Finale der Schützen-Bundesligen mit Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen. Die Organisatoren versprechen ein Stelldichein der internationalen Top-Schützinnen und Top-Schützen. Und die ersten Startplätze sind nun vergeben.

Gastgeber SV Pfeil Vöhringen muss noch um die Teilnahme an der Endrunde zittern. Beim abschließenden Wettkampf-Wochenende in der Süd-Staffel der Luftgewehr-Bundesliga in Bad Dürrheim gegen Coburg und Dießen braucht die Mannschaft mindestens noch einen Sieg, um sich zu qualifizieren.

Ein Team aus der Region hat sich schon qualifiziert

In der Luftpistolen-Klasse hingegen stehen die acht Finalisten seit dem Wochenende fest. Die letzten Duelle brachten Dramatik, Tränen, Schweiß und grenzenlosen Jubel. Mit dabei ist unter anderem der SV Waldkirch aus dem Landkreis Günzburg, für den es ebenfalls fast ein Heimspiel ist in Neu-Ulm. Aus dem Süden haben sich zudem qualifiziert: SV Kelheim-Gmünd, ESV Weil am Rhein und Sgi Waldenburg. Aus dem Norden haben die Teams des SV 1935 Kriftel, SV Bassum 1848, Freischütz Wathlingen und SV GK Hannover das Ticket für die Wettkämpfe in der Ratiopharm-Arena gelöst.