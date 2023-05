Babenhausens Torjäger Fatih Ademi ist "Sportstar des Monats" im April

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats" im April. Fußballer Fatih Ademi vom TSV Babenhausen gewinnt.

Die Wahl zum "Sportstar des Monats" im April war erneut spannend bis zum Schluss. Fatih Ademi, Fußballer des Allgäuer Kreisligisten TSV Babenhausen, hatte sich zwar bald an die Spitze gesetzt, doch dahinter kämpften die anderen vier Kandidatinnen und Kandidaten fast im Gleichschritt um Anschluss. Erst gegen Ende wurde Turn-Weltmeister Adem Asil vom Bundesligisten TSV Pfuhl zum ärgsten Verfolger. Doch der Kicker aus dem Unterallgäu setzte sich beim Online-Voting durch und holte sich mit einem Vorsprung von 57 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im April, wurde damit Nachfolger von Karateka Mika Mathes, dem März-Sportstar.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen fast 1000 Stimmen abgegeben. Torjäger Ademi gewann mit 306 Stimmen, was 34 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Turner Asil, Leistungsträger des TSV Pfuhl und frisch gebackener Mehrkampf-Europameister. Er brachte 249 Stimmen, gut 28 Prozent, zusammen. Dahinter folgte mit 135 Stimmen (15 Prozent) Regionalliga-Fußballer Max Zeller vom FV Illertissen. Er hatte sich vor knapp einem Jahr eine schwere Knieverletzung zugezogen und feierte exakt 365 Tage nach dem Kreuzbandriss sein Comeback in der Viertliga-Startelf des FVI. Platz vier geht an Hannelore Stowasser vom TSV Holzheim. Die Tischtennis-Spielerin hatte im April zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft in ihrer Altersklasse gewonnen und bekam bei unserem Voting 128 Stimmen, was 14 Prozent entspricht. Und auf Rang fünf landete Ünal Demirkiran, Trainer des Fußball-Landesligisten Türkspor Neu-Ulm (78 Stimmen/9 Prozent).

Sportstar des Monats: Sie können schon jetzt Sportlerinnen und Sportler für Mai vorschlagen

Ihr Favorit war diesmal nicht dabei? Dann gibt es in Kürze bereits die nächste Chance. Auch im Mai zeichnen wir wieder den "Sportstar des Monats" aus. Gerne dürfen Sie schon jetzt aktiv Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Gibt es in Ihrem Verein oder Ihrer Mannschaft jemanden, der zuletzt einen nicht alltäglichen Erfolg feiern konnte? Oder gibt es in der Jugend ihrer Abteilung Talente, die durch ihre hervorragenden Leistungen auffallen?

Dann schicken Sie uns eine Mail an sport@nuz.de mit dem Betreff "Sportstar". Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.