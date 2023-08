Bogenschützin Stephanie Felk ist "Sportstar des Monats" im Juli

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats" im Juli. Schützin Stephanie Felk aus Kadeltshofen gewinnt.

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Juli war nur anfangs ein Zweikampf um den Titel. Dann zog eine Sportlerin in beeindruckender Weise davon und profitierte vom riesigen Zusammenhalt der regionalen Schützen-Familie. Stephanie Felk vom Schützenverein Kadeltshofen setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und holte sich mit einem Vorsprung von 5719 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im Juli, wurde damit Nachfolgerin von Juni-Sportstar David Böhme, einem jungen Fechter vom TSV Neu-Ulm.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 15.000 Stimmen abgegeben. Die erfolgreiche Bogenschützin aus Kadeltshofen gewann mit 10.106 Stimmen, was 67 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Kunstturner Alexander Kunz vom TSV Pfuhl, der sich bei der deutschen Meisterschaft in Düsseldorf Mitte Juli mit zwei Silbermedaillen einen sportlichen Traum erfüllt hatte. Er brachte 4387 Stimmen, gut 29 Prozent, zusammen. Dahinter folgte mit 233 Stimmen (2 Prozent) Romy Dreher vom Ulmer Ruderclub Donau. Nach Bronze im leichten Doppelzweier bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Essen legte die 22-Jährige bei der U23-Weltmeisterschaft in Plovdiv nach und gewann Silber im leichten Doppelvierer (bis 59 Kilogramm). Platz vier geht an Timo Alander, der den Sprung in die Bundesliga der Sportkegler wagt. Er bekam bei unserem Voting 155 Stimmen, was einem Prozent entspricht. Auf Rang fünf landete der erfolgreiche Babenhauser Springreiter Edwin Schmuck (127 Stimmen/1 Prozent).

Stephanie Felk gewann die Online-Abstimmung im vergangenen Monat. Foto: Felk



Stephanie Felk hat die frohe Kunde vom klaren Sieg mitten in den letzten Vorbereitungen auf die bayerische Meisterschaft im 3D-Bogenschießen erreicht, die ihr Heimatverein am Wochenende in Kadeltshofen austrägt. „Ich bin überwältigt von so viel Zuspruch. Die Schützen-Community hält da schon zusammen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. In den sozialen Netzwerken sei der Link zur Abstimmungsseite fleißig geteilt worden, sogar von befreundeten Schützinnen und Schützen aus dem Ausland habe sie Stimmen bekommen, erzählt Felk, die erst 2016 mit dem Bogenschießen begonnen hat. Zusammen mit ihren Kindern.

Die ganze Familie zählt zu den Leistungsträgern im Bogenschießen

Inzwischen zählt die ganze Familie zu Leistungsträgern im Bogenschießen, auch über die regionale Ebene hinaus. Stephanie Felk hatte zuletzt bei der deutschen Meisterschaft mit dem Blankbogen in Düsseldorf mit dem Frauenteam – unter anderem zusammen mit Tochter Leonie – den Titel gewonnen, im Mixed gab es zusammen mit Stephan Rueß Silber. Eine Woche später gewann sie mit dem Feldbogen in ihrer Klasse DM-Bronze. Sehr gerne, erzählt Felk, würde sie auch einmal an Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen. „Aber das ist eine Kostenfrage“, sagt sie.

Von Kadeltshofen aus geht es regelmäßig mit dem Wohnwagen zu Turnieren in der ganzen Republik. Felk meint: „Es macht immer wieder Spaß, die ganzen Leute zu treffen. Wir haben in der Szene ein super Miteinander.“