Sportstar des Monats

vor 18 Min.

November-Sportstar Timo Leitner: Der Torjäger war früher mal Libero

Plus Timo Leitner vom TSV Buch gewinnt die Online-Abstimmung unserer Redaktion. Wie der "Sportstar des Monats" tickt - und was er seinen Teamkameraden verspricht.

Von Stephan Schöttl

Timo Leitner war am Montagmittag sehr angetan, als er am Telefon von seinem Abstimmungssieg erfuhr. Der 24-Jährige meinte: „Es freut mich riesig. Schon für einen solchen Titel nominiert gewesen zu sein, war eine Ehre. Das hatte ich in dieser Art noch nie. Aber ohne mein Team wäre ich nie auf diese Anzahl an Toren gekommen.“ Der Stürmer des Fußball-Landesligisten TSV Buch hat die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im November für sich entschieden. Er setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und siegte mit einem Vorsprung von über 1.000 Stimmen vor der Bellenberger Verbandsliga-Fußballerin Kim Haciok.

Elf Treffer hat er in dieser Saison schon in der württembergischen Fußball-Landesliga erzielt, damit belegt er ligaweit Platz zwei. Ein besonders wichtiges Tor gelang ihm gleich am ersten Tag des Monats November: Es war der 2:1-Siegtreffer in der 6. Minute der Nachspielzeit gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen, mit dem Leitner für seinen Klub den Weg frei machte ins Viertelfinale des WFV-Pokals. Das Erfolgsrezept? Der Zusammenhalt. Der spielt beim TSV Buch eine große Rolle. Das wird im Gespräch mit dem Stürmer immer wieder deutlich. Leitner kam im Sommer 2018 nach Buch, fühlt sich pudelwohl im Team von Trainer Harry Haug uns sagt: „Die Mischung macht’s bei uns. Wir haben viele gestandene Spieler und talentierte junge Kicker. Da sind Freundschaften entstanden, die wir auf und neben dem Platz pflegen. Jeder hat seine individuellen Stärken – und trotzdem geht nichts über den Teamgedanken.“

