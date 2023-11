Sportstar des Monats

Oktober-Gewinnerin Anita Mangold kam über das Ferienprogramm zum Schießen

Plus Anita Mangold vom SV Pfeil Vöhringen zählt zu den besten Schützinnen Deutschlands. Was sie so stark macht und welche sportlichen Träume sie hat.

Anita Mangold war am Dienstagvormittag gerade mit dem Auto auf dem Weg nach Wiesbaden zu einem Lehrgang des deutschen Nationalkaders, als sie am Telefon die frohe Kunde vom Abstimmungssieg erfuhr. Die 34-Jährige vom SV Pfeil Vöhringen hat die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Oktober für sich entschieden. Nach ihren Vereinskameradinnen Hannah Steffen (Februar) und Josephine Glogger-Hönle (August) sowie Stephanie Felk aus Kadeltshofen (Juli) und Ronja Gmeinder aus Kettershausen (September) ist sie bereits die fünfte Sportschützin, die sich in diesem Jahr die begehrte Trophäe unserer Redaktion sichert, gleichzeitig die vierte in Folge. Mangold setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und siegte mit einem Vorsprung von 172 Stimmen vor dem Sendener Fußball Carlos Geric.

Sie sagte: „Ich freue mich riesig. Mit diesem Titel habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, da auch viele andere tolle Sportlerinnen und Sportler nominiert waren. Wenn Fußballer und Basketballer dabei sind, gewinnt man als Schützin so etwas eigentlich eher nicht.“ Hat sie aber trotzdem. Und das lag einmal mehr unter anderem am großen Zusammenhalt der regionalen Schützenfamilie.

