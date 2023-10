Schützin Ronja Gmeinder ist "Sportstar des Monats" im September

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats". Schützin Ronja Gmeinder aus Kettershausen gewinnt.

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im September war lange Zeit ein spannender Zweikampf um den Titel. Dann zahlte sich der Zusammenhalt im Dorf und die Unterstützung der riesigen Schützenfamilie in der Region aus. Ronja Gmeinder vom Schützenverein „Tell“ aus Kettershausen-Bebenhausen setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und holte sich mit einem Vorsprung von über 750 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im September, wurde damit Nachfolgerin von August-Sportstar Josephine Glogger-Hönle, ebenfalls einer Sportschützin.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 2 200 Stimmen abgegeben. Die junge Sportlerin aus dem Unterallgäu gewann mit 1316 Stimmen, was 60 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Inga Thöne. Die Ulmerin hatte sich als Steuerfrau mit dem Para-Mixed-Vierer im Finale der Ruder-WM in Belgrad die Bronzemedaille gesichert. Sie brachte 562 Stimmen, gut 25 Prozent, zusammen. Dahinter folgte mit 278 Stimmen (13 Prozent) Torsten Schuhwerk vom SV Egg. Der 32-Jährige ist seit vielen Jahren einer der Leistungsträger bei den Fußballern, hat in der laufenden Bezirksliga-Saison bereits zehn Mal getroffen. Obendrein engagiert er sich mit viel Herzblut für den Verein. Dennis Chessa, Offensivspieler beim Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball, und der Ulmer Kickboxer Kerim Jemai hatten auf den Rängen vier und fünf mit dem Ausgang der Abstimmung nichts zu tun.

Das sagt Gewinnerin Ronja Gmeinder zum Abstimmungssieg

Gmeinder freute sich riesig über den Abstimmungssieg und sagte: „Es ist eine große Ehre für mich, diesen Titel tragen zu dürfen. Zu sehen, wie viele Menschen für mich gestimmt haben und hinter mir stehen, ist einfach toll.“ Genau diesen Leuten, Freunden und Familie, will sie nun zeigen, dass die Unterstützung Ansporn für kommende Herausforderungen ist. Sie sagt: „Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber man kann auch dann mit einem positiven Gefühl vom Schießstand gehen, wenn man trotzdem sein Bestes gegeben hat.“

Die Nachwuchsschützin hat sich mit der Sportpistole jüngst den Titel der deutschen Juniorenmeisterin erkämpft, mit der Luftpistole wurde sie Vizemeisterin. Die 18-Jährige ist seit November 2022 Mitglied der deutschen Nationalmannschaft Luftpistole und Sportpistole Junioren. Fast jedes Wochenende steht Training auf dem Programm – überwiegend am Stützpunkt der Nationalmannschaft in Wiesbaden. Im Dorf ist man stolz auf diese Erfolge von Ronja Gmeinder, am Ortseingang wird daher auf einem großen Fotobanner gratuliert – gut sichtbar für all diejenigen, die daran vorbeifahren.