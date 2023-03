Sportstar des Monats: Das sagt Hannah Steffen über ihren Triumph

Plus Hannah Steffen vom SV Pfeil Vöhringen ist "Sportstar des Monats" im Februar. Die Sportschützin bekam sogar Stimmen von der Bundesliga-Konkurrenz.

Hannah Steffen hat die Wahl zum "Sportstar des Monats" im Februar gewonnen. Die Topschützin des Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen bekam 908 von knapp 2000 Stimmen, also gut 46 Prozent. Über ihren Sieg sagt die 24-Jährige: „Ich war schon überrascht. Aber das zeigt auch, dass wir Schützinnen und Schützen wie eine große Familie sind, die zusammenhält.“ Sie konnte sich bei der Online-Abstimmung unserer Redaktion sogar auf die Unterstützung der Bundesliga-Konkurrenz verlassen. „Die freuen sich alle mit mir, dass ich gewonnen habe“, erzählt Steffen.