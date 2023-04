Sportstar des Monats

Sportstar des Monats: Das sagt Mika Mathes über seinen Sieg

Plus Der Illertisser Karateka Mika Mathes ist "Sportstar des Monats" im März. Von seinem Triumph erfährt er im Flieger zum Weltranglisten-Turnier nach Kanada.

Von Stephan Schöttl

Mika Mathes hat die Wahl zum "Sportstar des Monats" im März gewonnen. Der Karate-Kämpfer aus Illertissen bekam 6953 von knapp 14.100 Stimmen, also gut 49 Prozent. Als der 20-Jährige von seinem Sieg erfuhr, saß er bereits im Flieger nach Kanada. Am kommenden Wochenende startet der 20-Jährige, der im September 2020 in die Spitzensportförderung der bayerischen Polizei aufgenommen worden ist, bei einem Weltranglistenturnier in Nordamerika. „Ich freue mich natürlich riesig. Generell ist es für uns immer toll, wenn die Randsportart Karate durch solche Aktionen mehr ins Rampenlicht kommt“, sagt er.

Unterstützung erfuhr er bei der Abstimmung auch von seinen Kameraden und Kontrahenten aus dem Bundes- und Landeskader. „Die haben das Voting bei Instagram alle gepostet. Das finde ich klasse“, sagt Mathes. Als Fünfjähriger hatte er in Illertissen zum ersten Mal einen Karate-Kurs besucht, war schnell Feuer und Flamme und gehörte schon bald zu den Besten seines Jahrgangs. Seit 2020 ist er Teil des Bundeskaders. Ende des vergangenen Jahres wurde er Weltmeister bei den Junioren, holte zudem bei der U21 auch den nationalen Titel.

