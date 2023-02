Wer wird Harry Haugs Nachfolger? Nominieren Sie Ihren Sportstar des Monats

Trainer Harry Haug vom TSV Buch ist der erste "Sportstar des Monats" in der Region Donau/Iller. Schlagen Sie jetzt ihren Favoriten für die Auszeichnung im Februar vor.

Er ist der erste "Sportstar des Monats": Bei der über lange Zeit überaus spannenden Wahl im Januar hat sich letztlich der leicht favorisierte Harry Haug durchgesetzt, beim abendlichen Training am Mittwoch nahm der glückliche Trainer der Landesliga-Fußballer des TSV Buch seinen Pokal im Kreise seiner Spieler entgegen. Die hatten gleich zweifach Grund zur Freude. Der Trainer ahnt schließlich bereits, dass er sich bei der Mannschaft "wohl in flüssiger Form" für die Unterstützung wird bedanken müssen. Jetzt geht es darum, Haugs Nachfolger oder seine Nachfolgerin zu finden.

Das Interesse an unserer Aktion war im Auftaktmonat riesig, insgesamt wurden 3894 Stimmen abgegeben. Immer wieder wechselte die Führung. Mal lag Haug knapp vorn, mal die junge Leichtathletin Amelie Rattinger vom SC Vöhringen. Doch auf der Zielgeraden, also an den letzten beiden Tagen der Abstimmung, zog der Trainer des Überraschungs-Spitzenreiters der württembergischen Fußball-Landesliga zu einem Endspurt an, den die Läuferin des SCV nicht mehr kontern konnte.

Dass sein TSV Buch auf allen Kanälen und in den sozialen Medien für ihn getrommelt hat und dass mit Sicherheit viele Amateurfußballer auch von anderen Vereinen für den Kult-Trainer gestimmt haben, das hat Haug geholfen und gefreut.

"Sportstar des Monats" in der Region Donau/Iller: Jetzt Kandidaten nominieren

Wer außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir jetzt den Sportler oder die Sportlerin, der oder die im Monat Februar im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war. Und Sie können aktiv Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Gibt es in Ihrem Verein oder Ihrer Mannschaft jemanden, der im Monat Februar einen nicht alltäglichen Erfolg feiern konnte? Oder gibt es in der Jugend ihrer Abteilung Talente, die durch ihre hervorragenden Leistungen auffallen?

Dann schicken Sie uns eine Mail an sport@nuz.de mit dem Betreff "Sportstar". Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Selbstverständlich können Sie sich auch selbst nominieren. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.

So läuft die Sportstar-Wahl für den Februar 2023 in der Region ab

Ihre Vorschläge können Sie bis spätestens Dienstag, 28. Februar, 12 Uhr, einreichen. Die Abstimmung veröffentlichen wir anschließend zeitnah auf unserer Internetseite. Wenn Sie möchten, speichern Sie sich diesen Artikel – hier werden Sie das Voting finden, sobald es veröffentlicht wurde. Die Abstimmung läuft eine Woche lang. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person mit den meisten Stimmen erhält einen zur Sportart passenden Preis, eine Urkunde unserer Redaktion und nimmt automatisch an unserer Sportstar-Wahl des Jahres 2023 teil. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis. (AZ)