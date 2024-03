Wer wird "Sportstar des Monats" im März? Das sind die Nominierten

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Donau/Iller kämpfen um die Sportstar-Trophäe unserer Redaktion. Leserinnen und Leser können online abstimmen.

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im März im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Februar-Siegerin Antonia Back, erfolgreiche Schützin vom SV Pfeil Vöhringen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Nico Fundel : Der 23-Jährige glänzte beim Regionalliga-Derbysieg des FV Illertissen gegen den FC Memmingen (3:1) mit zwei Traumtoren. Erst jagte er einen Volleyschuss in die Maschen, dann einen Freistoß aus gut 25 Metern. Dieser sehenswerte Treffer wird mittlerweile auch im Internet gefeiert. Fundel spielt seit Sommer 2022 beim FVI, zuvor spielte der Laupheimer unter anderem beim FC Memmingen sowie im Nachwuchs des FC Augsburg und des SSV Ulm 1846 Fußball.

Lilly Uhrmann : Der März war ein aufregender und erfolgreicher Monat für die junge Eishockey-Torhüterin. Die 20-Jährige bekam bei den Devils Ulm / Neu-Ulm ihre ersten Einsatzminuten in der Eishockey-Bayernliga. Der Bayernliga der Männer wohlgemerkt! Ein paar Tage später wurde sie mit den Frauen des ECDC Memmingen nach dem Triumph im Jahr 2023 bereits zum zweiten Mal deutsche Meisterin.

Christian Ortag : Seit 515 Spielminuten hat der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga kein Gegentor mehr kassiert. Das letzte Mal schlug es in der 25. Minute des Heimspiels gegen den SV Waldhof Mannheim hinter Torhüter Christian Ortag ein – am 10. Februar dieses Jahres. Das liegt zum einen natürlich an einer starken Defensive, zum anderen aber vor allem am Torhüter. Der 29-Jährige hat seinen Marktwert mit konstant guten Leistungen stetig gesteigert. Das Branchenportal transfermarkt.de beziffert diesen auf derzeit 225.000 Euro. Ortags Vertrag bei den Spatzen läuft noch bis Ende Juni 2025.

Alicia Staigmüller: Sie ist die sportliche Lebensversicherung der Vöhringer Handballerinnen. Keine andere Spielerin in der Landesliga hat in dieser Saison bislang so viele Tore erzielt wie Staigmüller. In 16 Partien hat sie für ihre Mannschaft 149 Mal getroffen, davon 53 Siebenmeter verwandelt. Das macht eine Quote von 9,31 Toren pro Spiel im Schnitt. Staffelleiter Hans Huth sagt: „Damit steht sie deutlich auf Rang eins.“

Justinian Jessup : Der US-Amerikaner wurde vom Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm im März nachverpflichtet, nachdem sich Dakota Mathias einer Operation unterziehen musste und voraussichtlich diese Saison nicht mehr eingesetzt werden kann. Jessup feierte eine beeindruckende Heimpremiere und war beim Sieg gegen Würzburg (87:79) mit 27 Punkten und sechs Rebounds mit Abstand bester Mann auf dem Feld.

Bis kommenden Montag, 1. April, um 23.59 Uhr können Sie im Internet für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres 2024 teil.

