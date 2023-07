Der junge Fechter David Böhme ist "Sportstar des Monats" im Juni

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats" im Juni. Fechter David Böhme vom TSV Neu-Ulm gewinnt.

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Juni war ein Zweikampf um den Titel. David Böhme, Nachwuchs-Fechter beim TSV Neu-Ulm, und Aerobic-Turnerin Cosma Müller vom SSV Ulm 1846 hatten sich bald an die Spitze gesetzt. Beide waren in ihren Sportarten zuletzt deutsche Meister geworden. Dahinter kämpften die anderen drei Kandidaten um Anschluss. Böhme setzte sich beim Online-Voting letztlich durch und holte sich mit einem Vorsprung von 203 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im Juni, wurde damit Nachfolger von Spatzen-Kapitän und Mai-Sportstar Johannes Reichert.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen über 1500 Stimmen abgegeben. Fechter David Böhme gewann mit 646 Stimmen, was 43 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Cosma Müller, die ihrem Verein nach 26 Jahren wieder einen nationalen Einzel-Titel in der Aerobic beschert hatte. Sie brachte 443 Stimmen, gut 29 Prozent, zusammen. Dahinter folgte mit 248 Stimmen (16 Prozent) Regionalliga-Fußballer Felix Thiel vom FV Illertissen. Der Torwart glänzte im Finale des Wettbewerbs um den bayerischen Totopokal wie im Vorjahr als Elfmeter-Killer und war damit einmal mehr Erfolgsgarant seines Teams. Platz vier geht an Ralph Amann, der die Fußballer des TSV Kettershausen-Bebenhausen als Trainer jüngst überraschend zur Meisterschaft in der Kreisliga A Iller geführt hatte. Er bekam bei unserem Voting 95 Stimmen, was sechs Prozent entspricht. Auf Rang fünf landete Thomas Klepeisz. Kapitän des deutschen Basketball-Meisters Ratiopharm Ulm (74 Stimmen/5 Prozent).

Sie können schon jetzt Sportlerinnen und Sportler für Juli vorschlagen

Ihr Favorit war diesmal nicht dabei? Dann gibt es in Kürze bereits die nächste Chance. Auch im Juli zeichnen wir wieder den "Sportstar des Monats" aus. Gerne dürfen Sie schon jetzt aktiv Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Gibt es in Ihrem Verein oder Ihrer Mannschaft jemanden, der zuletzt einen nicht alltäglichen Erfolg feiern konnte? Oder gibt es in der Jugend ihrer Abteilung Talente, die durch ihre hervorragenden Leistungen auffallen?

Dann schicken Sie uns eine Mail an sport@nuz.de mit dem Betreff "Sportstar". Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.