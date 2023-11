Schützin Anita Mangold ist "Sportstar des Monats" im Oktober

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region waren nominiert zur Wahl des "Sportstar des Monats". Die Vöhringer Schützin Anita Mangold gewinnt.

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Oktober hat wieder eine Sportschützin für sich entschieden. Bereits zum vierten Mal hintereinander. Anita Mangold, Leistungsträgerin des Luftgewehr-Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen, setzte sich beim Online-Voting deutlich durch und holte sich mit einem Vorsprung von 172 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im Oktober, wurde damit Nachfolgerin von September-Sportstar Ronja Gmeinder, ebenfalls einer Schützin.

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen fast 400 Stimmen abgegeben. Die Schützin gewann mit 239 Stimmen, was 65 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Carlos Geric. Er ist Torjäger und "Mister Effektivität" beim Kreisliga-A-Spitzenreiter SGM Senden-Ay. Geric brachte 67 Stimmen, gut 18 Prozent, zusammen. Dahinter folgte mit 27 Stimmen (7 Prozent) Langstreckenläuferin Verena Cera. Sie feierte Anfang Oktober in Köln bei der deutschen Marathon-Meisterschaft ihren bisher größten Erfolg auf nationaler Ebene. Die Läuferin vom SSV Ulm 1846 lag lange Zeit auf Kurs Richtung Bestzeit, am Ende wurde sie viertbeste Frau und Vizemeisterin in ihrer Altersklasse. Lea Gmeiner, deutsche Meisterin im Rhönradturnen vom TV Senden-Ay, und der Ulmer Basketballer Maximilian Langenfeld hatten auf den Rängen vier und fünf mit dem Ausgang der Abstimmung nichts zu tun.

Sie können selbst Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen

Für die Wahl zum Sportstar im November können Sie, liebe Leser und Leserinnen, schon jetzt Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Schicken Sie uns eine E-Mail an sport@nuz.de mit dem Betreff „Sportstar“. Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Selbstverständlich können Sie sich auch selbst nominieren. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.