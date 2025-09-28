SSV Ulm 1846 Fußball erkämpft sich einen Punkt in Hoffenheim

Die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim ist derzeit neben Spitzenreiter MSV Duisburg eine der großen Überraschungen in der 3. Liga. Vor Wochenfrist hatte die U23 des Bundesligisten den hochgehandelten TSV 1860 München mit 5:1 vom Platz gefegt. Und auch gegen den SSV Ulm 1846 Fußball begann der Aufsteiger selbstbewusst und zielstrebig. Am Ende erkämpften sich die Spatzen beim 1:1 aber einen verdienten Punkt.

Die Hausherren hatten von Beginn an viel Ballbesitz, die Spatzen waren in erster Linie defensiv gefordert. Aber das hatte Interimstrainer Moritz Glasbrenner genauso erwartet und im Vorfeld vor allem vor der individuellen Qualität der Hoffenheimer Talente gewarnt. Die bekamen sie dann auch zu spüren. Den ersten gefährlichen Abschluss von Paul Hennrich parierte Ulms Schlussmann Christian Ortag mit einer Flugeinlage (7.), gut zehn Minuten später war er beim 1:0 durch Deniz Zeitler machtlos. Die Hoffenheimer Youngster waren bei diesem Spielzug schlichtweg einen Tick zu schnell für die Hintermannschaft des SSV, der mit fortlaufender Spielzeit eigentlich immer besser in die Partie gefunden hatte.

Nach der frühen Führung gönnt sich Hoffenheim eine Verschnaufpause

Nach dem frühen Treffer gönnten sich die Gastgeber eine kleine Verschnaufpause, das Spiel plätscherte in diesen Minuten eigentlich ohne große Höhepunkte vor sich hin – bis Dennis Chessa wie aus dem Nichts eiskalt zuschlug. Der Routinier im Ulmer Team war hellwach, nutzte einen kapitalen Abspielfehler in der TSG-Hintermannschaft und schob den Ball abgezockt zum 1:1 an Hoffenheims Torwart Lukas Petersson vorbei ins Netz (28.). Der Treffer tat den Spatzen sichtlich gut. Sie waren jetzt mutiger und wacher, störten früher. Viel Aufregendes passierte bis zum Halbzeitpfiff auf beiden Seiten aber nicht mehr.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte jede der beiden Mannschaften ihre Chance zur Führung. Erst köpfte Ulms André Becker eine Freistoßflanke aus kurzer Distanz knapp drüber, dann vergab Hennrich für Hoffenheim eine aussichtsreiche Konterchance. Der SSV versuchte, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, hatte längere Ballbesitzphasen und den einen oder andern raumgewinnenden Vorstoß nach vorn. Von der anfänglichen Dominanz der Hausherren war in dieser Phase der Partie nichts mehr zu sehen, Ulm machte das taktisch diszipliniert gut. Trotzdem wäre um ein Haar das 2:1 für die Gastgeber gefallen, weil Hennrich sehr genau Maß nahm, seinen Freistoß aus gut 20 Metern aber nur an den Pfosten zirkelte.

Max Brandt vergibt die große Chance auf den Ulmer Siegtreffer

In der Schlussphase war der Aufsteiger aber auch spielerisch wieder am Drücker. Wirklich zwingend war das Ganze allerdings nicht mehr. Ulm verteidigte konsequent, hatte sich mit dem Punktgewinn im Kraichgau angefreundet. Fast hätte es dann doch noch den Siegtreffer gegeben: Max Brandt nahm eine Ecke von Leon Dajaku volley, sein gewaltiger Schuss wurde aber von Hoffenheims Kapitän Valentin Lässig geblockt – ziemlich schmerzhaft für ihn, da er die Kugel voll ins Gesicht bekam.