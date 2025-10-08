Er wird zum Chef befördert: Moritz Glasbrenner bleibt Trainer bei den Spatzen

Zahlreiche Namen wurden in den vergangenen Tagen und Wochen ins Spiel gebracht. Die Gerüchteküche in der Fußballszene brodelte. Vor allem in den sozialen Medien wurde viel über mögliche Nachfolger des freigestellten Robert Lechleiter diskutiert, zuletzt mit Rainer Scharinger auch über einen Ex-Spieler aus der erfolgreichen Spatzen-Ära rund um die Jahrtausendwende. Am Ende haben sich die Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball dazu entschieden, den Weg weiterzugehen, den der bisherige Interimstrainer Moritz Glasbrenner vor knapp zwei Wochen eingeschlagen hat: Der 35-Jährige darf bleiben, wird beim Drittligisten zum Cheftrainer befördert und erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Doch ganz so simpel, wie es dadurch aussehen mag, war die Trainersuche nicht. In den vergangenen Wochen hatte die Vereinsführung nach Informationen unserer Redaktion mit einigen aussichtsreichen Kandidaten, darunter wohl auch bekannte Namen der Szene, intensiven Kontakt. Zahlreiche Gespräche wurden geführt, der eine oder andere Bewerber auf die Stelle des Spatzen-Cheftrainers war sogar zu Besuch in Ulm. Da hatte Glasbrenner im Umfeld aber schon reichlich Sympathiepunkte gesammelt und einer Mannschaft, die zu Saisonbeginn oft verunsichert wirkte, wieder neue Spielfreude vermittelt. Sieben Zähler holte er aus den vergangenen vier Spielen, lediglich in Ingolstadt am vergangenen Wochenende gab es eine 1:4-Pleite. Die fiel im Auswahlprozess aber nicht mehr schwer ins Gewicht.

Erst im Juli 2025 kam Moritz Glasbrenner zum SSV Ulm 1846 Fußball

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Die ursprüngliche Planung sah eine andere Lösung vor, allerdings hat Moritz in den vergangenen zwei Wochen mit seiner inhaltlichen Arbeit sowie menschlich absolut überzeugt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, ihn zum Cheftrainer zu machen.“ Glasbrenner ist eigentlich studierter Mediziner, hatte zuvor auch schon als Arzt gearbeitet, sich dann aber für einen Vollzeit-Job im Fußballgeschäft entschieden. Erst im Juli dieses Jahres war er vom SC Paderborn als U19-Coach ins Nachwuchsleistungszentrum des SSV Ulm 1846 Fußball gewechselt.

Ihm fehlt allerdings die Uefa-Pro-Lizenz, die der Deutsche Fußballbund (DFB) für eine Tätigkeit im Profibereich verpflichtend vorschreibt. Das ruft den Verband auf den Plan. 15 Tage hatte Glasbrenner mit einer Ausnahmegenehmigung als Übergangslösung mit der Mannschaft arbeiten dürfen, jetzt werden wohl Strafzahlungen für den Verein fällig, wie zuletzt etwa auch in vergleichbaren Fällen für die SpVgg Unterhaching, den VfB Lübeck oder den FC Ingolstadt. Dieses Bußgeld, über dessen Höhe der DFB entscheidet, nehmen die Ulmer aber in Kauf.

Bis Montag hat die Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball trainingsfrei

Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer erklärt: „Wir haben diese Entscheidung einstimmig getroffen. Es geht hierbei um eine gemeinsame Überzeugung und die haben wir bei Moritz zu 100 Prozent. Als gebürtiger Ulmer bringt er nicht nur fachliche und menschliche Qualitäten mit, sondern auch das nötige Herzblut. Das hat er gezeigt, seit er an der Linie steht.“

Zum Trainerteam gehören weiterhin Assistent Max Kohlenberg, Analyst Patrick Waltenberger, Athletiktrainer Tim Gulde und Torwarttrainer Holger Betz. Am Mittwochabend haben die Spatzen – mit Glasbrenner an der Seitenlinie – ein Testspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg bestritten, in den kommenden Tagen haben die Spieler freibekommen. Erst ab Montag geht es in Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Energie Cottbus wieder auf den Trainingsplatz. Der 35-Jährige freut sich auf die Herausforderung und meint: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der Verein in uns setzt. Die Aufgabe gehe ich mit Demut, aber auch mit großer Vorfreude an, da die Arbeit mit der Mannschaft in den letzten zwei Wochen großen Spaß gemacht hat. Ich bin von der Qualität der Jungs absolut überzeugt.“