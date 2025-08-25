Icon Menü
SSV Ulm 1846 Fußball: Nach Duisburg-Niederlage droht Unmut unter Fans

SSV Ulm 1846 Fußball

Nach der Niederlage in Duisburg brodelt es schon an der Fan-Basis der Spatzen

Nach dem 1:2 in Duisburg machen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball ihrem Ärger im Internet Luft. Verein stellt sich in einer anderen Diskussion auf die Seite der Anhänger.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Sie stehen treu und lautstark hinter ihrem Team, begleiten die Spatzen auch zahlreich zu den Auswärtsspielen. Doch viele Fans sind nach dem durchwachsenen Saisonstart in der 3. Liga verärgert.
    Sie stehen treu und lautstark hinter ihrem Team, begleiten die Spatzen auch zahlreich zu den Auswärtsspielen. Doch viele Fans sind nach dem durchwachsenen Saisonstart in der 3. Liga verärgert. Foto: Horst Hörger

    Schon nach dem dritten Spieltag in der 3. Liga deutet sich an: In dieser Saison wird die Beziehung zwischen den Spieler und Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball und ihren Fans vermutlich auf eine harte Probe gestellt. Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei Drittliga-Rückkehrer MSV Duisburg ließen viele Anhänger der Spatzen ihrem Frust und Unmut im Internet freien Lauf. Vor allem über die Flaute im Sturm und über das Spielsystem unter Trainer Robert Lechleiter wird seitdem diskutiert. An manchen Punkten freilich auch etwas übereifrig.

