Nach der Niederlage in Duisburg brodelt es schon an der Fan-Basis der Spatzen

Schon nach dem dritten Spieltag in der 3. Liga deutet sich an: In dieser Saison wird die Beziehung zwischen den Spieler und Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball und ihren Fans vermutlich auf eine harte Probe gestellt. Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei Drittliga-Rückkehrer MSV Duisburg ließen viele Anhänger der Spatzen ihrem Frust und Unmut im Internet freien Lauf. Vor allem über die Flaute im Sturm und über das Spielsystem unter Trainer Robert Lechleiter wird seitdem diskutiert. An manchen Punkten freilich auch etwas übereifrig.
