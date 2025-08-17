0:1 gegen Elversberg: SSV Ulm 1846 Fußball scheidet im DFB-Pokal aus

Vergangenes Jahr war der SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs an Rekordmeister FC Bayern München gescheitert (0:4), heuer trafen die Spatzen auf die SV Elversberg. Die wäre beinahe auch in der Bundesliga gelandet, musste sich dann bekanntlich in der Relegation dem 1. FC Heidenheim knapp geschlagen geben. Gegen einen Zweitligisten, noch dazu ein Team im Umbruch, hatten sich die Ulmer durchaus Chancen ausgerechnet. Und es war tatsächlich knapp, doch die Gäste aus dem Saarland hatten beim 0:1 das glücklichere Ende für sich.

Viel vorwerfen können sich die Ulmer nicht. Sie machten im Donaustadion vor rund 9500 Zuschauerinnen und Zuschauern eine engagierte Partie. In den ersten 20 Minuten war es jedoch erst einmal das viel zitierte gegenseitige Abtasten. Keiner der beiden Konkurrenten wollte so früh in der Partie mehr riskieren als nötig. Die erste richtig gute Chance gehörte den Gästen, doch Bambasé Conté köpfte knapp am Ulmer Tor vorbei (24.). Auch kurz vor der Pause hatte Elversberg noch einmal die Führung auf den Fuß, den wuchtigen Abschluss von Tim Zimmerschied parierte Christian Ortag im SSV-Tor bravourös.

Lucas Röser steht bei seinem vermeintlichen 1:0 im Abseits

In der zweiten Hälfte waren die Spatzen am Drücker. Ein Kopfball von Marcel Seegert (54.) wurde abgeblockt, der vermeintliche Treffer von Lucas Röser vom Schiedsrichter zurückgepfiffen, weil der Spatzen-Stürmer im Abseits gestanden war (60.). Die Hausherren waren bemüht, betrieben viel Aufwand, doch Zwingendes kam dabei nur selten heraus. So kam mit der Zeit auch der Gast wieder ins Spiel. 73 Minuten waren vorbei, als Felix Keidel das einzige Tor des Tages gelang. Der Neuzugang aus Ingolstadt hatte dabei auch das Quäntchen Glück, denn ein Abpraller war ihm genau vor die Füße gefallen, sein Schuss ins kurze Eck überraschte Torwart Ortag.

Die Spatzen versuchten es jetzt immer wieder über außen, die Flanken vors gegnerische Tor häuften sich, wurden aber allesamt wegverteidigt. Trainer Robert Lechleiter ging ins Risiko, brachte zusätzliche Offensivkräfte, aber auch das half nicht mehr zum erhofften Erfolg. Damit ist das Abenteuer DFB-Pokal für den SSV auch in diesem Jahr nach der ersten Runde vorbei.